Над 96 000 недекларирани евро заловиха на „Капитан Андреево“

Недекларирани 96 850 евро задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при две отделни проверки на два леки автомобила, излизащи от страната, съобщиха от Агенция „Митници“

При един от случаите, на 29 май 2026 г. около два часа след полунощ, на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. В колата пътували водачът – германски гражданин и неговата спътница – турска гражданка, от Германия за Турция. Те заявили, че не пренасят нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия под предната пасажерска седалка митническите служители откриват обвити в прозрачно фолио еврови банкноти. Общият брой на установените парични средства са 67 350 евро, собственост на шофьора на автомобила.

Почти по същото време на пункта пристига друг лек автомобил, управляван от български гражданин, който пътувал заедно с германски гражданин от Германия за Турция. Водачът и неговият спътник заявили, че не пренасят стоки или парични средства за деклариране. При извършване на щателна митническа проверка на багажа са открити в куфара на германския гражданин недекларирани 29 500 евро.

По случаите са образувани две досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково – Териториално отделение – Свиленград.