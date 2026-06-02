На градския плаж в Бургас - чадър и шезлонг ще е 60 евроцента

Старт на летния сезон по морето. Част от спасителите вече заеха постовете си по плажовете, а първите туристи тестваха температурата на водата и цените за сезона.

Градският плаж в Бургас държи едни от най-ниските цени за чадър и шезлонг – 60 евроцента, съобщава Bulgaria ON AIR.

"Очакванията ни за сезона са тази ивица да бъде поддържана малко по-добре, да бъде подходяща за малките дечица, защото миналата година имаше доста предмети, цигари и капачки от бири", казва Валентина.

Освен на чистотата, туристите се надяват и на безопасна ваканция.

На градския плаж в Бургас част от спасителните постове вече работят, а до 1 юли ще бъдат разкривани поетапно.

"Тук, на тази ивица, има 11 спасителни поста. По двама души на пост ще следят за обезопасяването на морски плаж Бургас-Север. Недостиг на спасители винаги ще има. За щастие, на нашия плаж нямаме такъв. Готови сме за сезона", заяви спасителят Иван Георгиев.

"Имаме крачна аспирационна помпа. Имаме апарат за кръвно налягане. И, разбира се, всякакъв вид медикаменти, които са най-вече за сърдечно-съдовата система", отбеляза медицинският специалист Златка Атанасова.

Туристите изчисляват също колко ще им струва лятото.

И на останалите ивици цените са превалутирани, тъй като са стигнали до максимума по концесионния договор и няма как да растат.

"Това лято цените ще бъдат много високи. Шезлонгите от лева ще станат в евро на 100%. Шезлонгът може да стигне и 15-20 евро", смята студентът Мирослав.