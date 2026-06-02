Демерджиев: Бомбените заплахи до училищата са от сайт в Италия

Днешните сигнали за поставени бомби, изпратени до училища и детски градини в градове на страната, сред които и Кърджали, са изпратени от сайт в Италия, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, те са подозрително много, затова вероятно са координирани.

"Сега ще търсим тези, които стоят зад изпращането им, каза Демерджиев, който допълни, че още в предния мандат, когато е работел в системата на МВР, е разписан протокол за действие, заради което от МВР не очакват хаос или паника по повод бомбените заплахи в учебни заведения.

Министър Демерджиев бе в Кърджали по повод откриването на енергийно обновените сгради на пожарната служба в областния град.

Вътрешният министър коментира незаконното строителство в Баба Алино като изказа съмнения за въздействие от много високо политическо ниво и "пране на пари".

Ние няма да ограничим проверките на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, това много ясно трябва да се разбере, заяви Демерджиев.

По думите на министъра, "Икономическа полиция" – Варна продължава да разследва и ще разследва, има доста преписки, внесени в прокуратурата,.

По отношение на проверките има данни, че не са допускани общинските служители, но в същото време няма данни те да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията, изтъкна Демерджиев.

Сега, когато е получено това съдействие, е извършена проверка на място, констатациите са налице, допълни той. Изцяло, с помощта на останалите служби, изследваме дейността на тези хора в България – искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени и в друга престъпна дейност.

Правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме, заяви вътрешният министър.

"Продължаваме да издирваме и Невзоров, и други лица по този случай. Когато ги установим или задържим, ще бъдете уведомени своевременно. Не мога да кажа категорично дали е в България. По-скоро проверяваме информация, че не е в България", каза Демерджиев.

С помощта на останалите служби ние изследваме цялостната дейност на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени и в друга престъпна дейност.

Действията на ДАНС спрямо Невзоров трябва да ги изясни председателят на агенцията. Има издадена принудителна административна мярка за Невзоров, която е оттеглена без мотиви.

По мои данни нито е спазен редът, нито има обосноваване на това оттегляне. Има данни и за намеса на политическо ниво това да се случи. Това ниво е толкова високо, че да може да се влияе на председателя на тогавшния председател на ДАНС.

Всичко това трябва да го провери сегашният председател на ДАНС и аз съм убеден, че това ще се случи. Пълен синхрон има между нашата работа и тази на ДАНС.

За мен строителството е само върха на един айсберг в този случай, като има данни за пране на пари. Разпоредил съм на всички дирекции в страната да извършат проверки за подобни незаконни действия", коментира Демерджиев темата за незаконното строителство край Варна.

Старателно е укриван прокурорския син от много хора

Демерджиев коментира, че по случая с Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", става дума за старателно укриване, което обаче е подпомагано от много хора, в това число и от баща му.

Така че това е проблемът. Има съмнение за теч на информация в структурите на МВР, но не и за чадър над Михайлов в класическия смисъл през последните месец – два, в които активно е издирван.

Министърът на вътрешните работи коментира и темата, свързана със заместник окръжния прокурор на Кърджали.

Той каза, че събраните данни, касаещи дейности на магистрати, сред които е заместник окръжният прокурор на Кърджали, както и хора от материалите, събрани в рамките на т.нар. случай „Осемте джуджета“, заминават с писма, подписани от него до Висшия съдебен съвет (ВСС), до Инспектората на ВСС, до министъра на правосъдието и до и.ф. главен прокурор. "В голяма част от тях се касае за прокурори, има разбира се и други магистрати", каза Демерджиев.