Без коли и каравани върху дюните на "Крапец-Север" това лято

Според местните след ограниченията районът е по-чист

02.06.2026 | 17:37 ч. 2
Без автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа "Крапец-Север" от днес. 

Местността е под защитата на Натура 2000, но години наред беше подложена на вандализъм и замърсяване. 

Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. 

Забраната за паркиране не се хареса на някои от собствениците на търговски обекти в района. 

"По този начин всички хора, които са идвали тук, ги гонят. Тези, които идват в селото, в къщите за гости, и те ще избягат", възмущава се Милен Иванов.

Според местни жители пък след въвеждането на ограниченията районът е по-спокоен и по-чист

"Доста по-спокойно и всичко е доста по-чисто. Предполагам, че ще повлияе на бунгалата, които ще се напълнят и къщите за гости в село Крапец", коментира Диян Николов.

Общината пък се надява да реши един от основните си проблеми. Достъпът до защитената зона вече е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията.

"Тук натоварването върху дюнните образувания е най-голямо. Имаме много голяма плажна ивица пред дюните и мисля, че към момента с края на реализацията на този проект имаме едно компромисно решение за всички. Вариант да не се превръщат дюните в един огромен паркинг", заяви кметът на община Шабла Мариян Жечев.

Кметът посочи още, че един от най-сериозните проблеми на свободното къмпингуване са отпадъците, а разходите за почистване на микросметищата надхвърлят 120 хил. лева.

