BGONAIR Live Новини Днес | 101

Задържаха мъж за побоя над 19-годишно момиче от Пороминово

Той е обвиняем за средна телесна повреда и принуда

02.06.2026 | 17:22 ч. 9
Снимка:Пиксабей

Извършителят на побой над 19-годишно момиче от Пороминово е установен и задържан за 72 часа с постановление на прокурор, съобщават от Районна прокуратура – Кюстендил. 

Предстои в съда да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Под ръководството на Районна прокуратура Кюстендил се провеждат активни действия по разследване по досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на 19-годишно момче. Проведени са разпити на свидетели, оглед на моторно превозно средство, освидетелстване, изискана е медицинска документация относно състоянието на пострадалата. Събраните по делото доказателства обосновават предположение, че 29-годишният И.С. е съпричастен към извършването на престъпното деяние.

Установено е, че на 30.05.2026 г. във Варна И. С. нанесъл побой на 19-годишната А.Т. в резултат на упражненото насилие на пострадалата е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота мозъчен кръвоизлив, фрактури на ребра, хематом и други травматични увреждания.

На същата дата И. С. принудил А. Т. да се качи в лек автомобил и да се прибере в с. Пороминово, община Кочериново, като е употребил за това сила. Деянията са извършени в условията на домашно насилие, доколкото пострадалата се е намирала във фактическо съпружеско съжителство с извършителя и е живяла с него в едно домакинство. И. С. е привлечен качеството на обвиняем за две престъпления причиняване на средна телесна повреда и принуда.

