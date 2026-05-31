Рецептата Dnes: Класическа марината за скара

Страхотната марината е тайната на всяка скара. Тя не само добавя вкус – тя омекотява, задържа влагата и създава тази неустоима карамелизирана коричка. Ето изпитана рецепта за марината, която ще ви спечели комплименти на следващото ви барбекю:

Класическа универсална марината

Перфектна за: пържола, пилешко месо, свински котлети, гъби

Как да си я приготвите:

80 мл соев сос

60 мл зехтин

2 с. л. сос Уорчестър

3 скилидки чесън, смлени

1 с. л. дижонска горчица

сок от ½ лимон

1 ч. л. черен пипер

Приготвяне:

Разбъркайте всичко заедно в купа. Тази пикантна, богата на умами смес е подходяща за почти всичко. Соята и сосът Уорчестър осигуряват дълбочина, докато лимонът и горчицата нежно разграждат влакната на месото. Мариновайте червеното месо за 2 – 4 часа, пилешкото за 1 – 2 часа, а зеленчуците само за 30 минути.

