Рецептата Dnes: Класическа марината за скара

С нея ще си спечелите много комплименти

31.05.2026 | 18:40 ч.
Снимка: iStock

Страхотната марината е тайната на всяка скара. Тя не само добавя вкус – тя омекотява, задържа влагата и създава тази неустоима карамелизирана коричка. Ето изпитана рецепта за марината, която ще ви спечели комплименти на следващото ви барбекю: 

Класическа универсална марината

Перфектна за: пържола, пилешко месо, свински котлети, гъби

Как да си я приготвите:

  • 80 мл соев сос 
  • 60 мл зехтин 
  • 2 с. л. сос Уорчестър 
  • 3 скилидки чесън, смлени 
  • 1 с. л. дижонска горчица 
  • сок от ½ лимон 
  • 1 ч. л. черен пипер 

Приготвяне:

Разбъркайте всичко заедно в купа. Тази пикантна, богата на умами смес е подходяща за почти всичко. Соята и сосът Уорчестър осигуряват дълбочина, докато лимонът и горчицата нежно разграждат влакната на месото. Мариновайте червеното месо за 2 – 4 часа, пилешкото за 1 – 2 часа, а зеленчуците само за 30 минути. 

