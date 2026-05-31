Рецептата Dnes: Класическа марината за скара

Страхотната марината е тайната на всяка скара. Тя не само добавя вкус – тя омекотява, задържа влагата и създава тази неустоима карамелизирана коричка. Ето изпитана рецепта за марината, която ще ви спечели комплименти на следващото ви барбекю:
Класическа универсална марината
Перфектна за: пържола, пилешко месо, свински котлети, гъби
Как да си я приготвите:
- 80 мл соев сос
- 60 мл зехтин
- 2 с. л. сос Уорчестър
- 3 скилидки чесън, смлени
- 1 с. л. дижонска горчица
- сок от ½ лимон
- 1 ч. л. черен пипер
Приготвяне:
Разбъркайте всичко заедно в купа. Тази пикантна, богата на умами смес е подходяща за почти всичко. Соята и сосът Уорчестър осигуряват дълбочина, докато лимонът и горчицата нежно разграждат влакната на месото. Мариновайте червеното месо за 2 – 4 часа, пилешкото за 1 – 2 часа, а зеленчуците само за 30 минути.
Още рецепти за марината вижте в Az-jenata.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.