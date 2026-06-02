Денков брани Коцев за "Баба Алино", разкри за "потънал" доклад на ДАНС

Председателят на ПГ на “Продължаваме промяната” акад. Николай Денков коментира, че единствената заповед за спиране на строителството край Варна, е именно от Благомир Коцев.

“От 2023 г. са първите сигнали за изсечената гора. През 2024 г. вече имаме вписани сгради в кадастъра, имаме незаконно присъединяване към електроинсталацията, имаме незаконно присъединяване към ВиК, не е сработил Националният строителен контрол. Всичко това показва, че има редица институции, които изобщо не са реагирали навреме“, обясни пред bTV Денков.

Той обаче добавя, че през март 2025 година Коцев е подал информация към ДАНС. “Тази информация очевидно е била обработена и това мога да го потвърдя категорично“.

Мистериозен доклад

“През септември-октомври тогавашният премиер Росен Желязков, президентът Румен Радев и Наталия Киселова, като председател на Народното събрание, са получили доклад. Никой от нас още не го е виждал, но този доклад от ДАНС очевидно описва какво се случва там“, на мнение е Денков.

Според бившия премиер всичко това, съчетано с известната вече информация, че от ДАНС са изгонили от България собственика на комплекса, а седмица по-късно е излязло второ решение, с което е анулирана заповедта за изгонването му, показва, че е имало много информация в различни институции, които не са си свършили работата.

“Това е пример, в който институциите, вместо докрай да изчистят всички взаимовръзки и да се види кой е отговорен по всяка точка от тази верига, започват веднага да си прехвърлят отговорността. Точно в този капан не искам да влизаме. Защото този капан е Румен Христов или Николай Денков, или Бойко Борисов да казват кой е виновен“, коментира Денков.

Денков повтори, че Коцев е задвижил процедурите. “Не казвам, че Коцев няма отношение и няма отговорност, но има редица институции, всяка от които не е свършила нещо, за да стигнем дотук“, обясни той.

Според депутата един от ключовите въпроси е как са се появили тези сгради в кадастъра. “Защото това не е към общината. Това е към МРРБ. А министърът на регионалното развитие от една страна казва, че цялата отговорност е на кмета, а от друга страна уволнява шефа на кадастъра във Варна, който е негов подчинен. Това е противоречие“.

“Трябва институциите най-сетне, когато има такова безобразие в такъв мащаб, да си подредят работата. Който е виновен, да бъде изправен пред съда, да бъде осъден и да понесе последствията“, коментира Денков.