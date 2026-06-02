IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 101

С детска книжка за младши капитани "България Еър" зарадва най-малките пътници за втора поредна година

Десетки малчугани получиха от екипажите първите си печати и подписи в книжките

02.06.2026 | 17:52 ч.
България Еър

България Еър

По повод Международния ден на детето – 1 юни, „България Еър“ за втора поредна година организира специалната си инициатива за най-малките любители на авиацията. Всички деца на възраст до 12 години, пътуващи на борда на редовните полети на националния авиопревозвач, получиха специална детска книжка за младши капитани с празнична изненада от кабинния екипаж.

Инициативата на авиокомпанията, стартирала през миналата година, отново предизвика усмивки и вълнение сред малките пътешественици. С тематичната книжка децата могат да вписват информация за своите полети, да добавят любопитни факти за дестинациите, към които летят, както и да събират подписи от пилотите и печати от кабинния състав. Така всеки полет се превръща в специален спомен и вдъхновяващо приключение.

По време на празничния ден десетки малчугани получиха първите си печати и подписи в книжките, а заедно с тях – и възможността да се докоснат до магията на авиацията и света на пътешествията.

Инициативата ще продължи и през месец юни до изчерпване на количествата от книжките за младши капитани. При следващи полети с националния авиопревозвач децата с пилотски книжки на борда може да се обърнат за съдействие към член на кабинния състав, за да допълнят страниците с нови подписи и печати.

С инициативата си и изненадите за Деня на детето „България Еър“ продължава мисията си да вдъхновява най-малките да мечтаят смело, да откриват света с любопитство и да гледат към небето с усмивка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

България Еър книжка 1 юни
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem