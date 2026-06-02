Сигналите ви: Храна с изтекъл срок на годност, сандвичи с мухъл...

Една от главните функции на БАБХ е контрол на храните, което включва проверки по търговската мрежа, ресторантите и производствените предприятия за качество, хигиена и изтекъл срок на годност.

Наш потребител изразява силно съмнение относно начина на съхранение на хранителни продукти от ресторант, чиято управа е решила да ползва за склад жилищен апартамент, вместо в регламентиран търговски обект.

"По налична информация в същото помещение се отглежда и куче, което буди сериозни притеснения относно спазването на санитарно-хигиенните изисквания и безопасността при съхранение на хранителни продукти. Моля да бъде извършена проверка по случая и при установяване на нарушения да бъдат предприети необходимите мерки съгласно действащото законодателство". (целият сигнал тук)

Сигнализираха ни и за неправилно съхранение на месни продукти продавани на сергия до метростанция: "Продават колбаси и други месни и млечни продукти без етикети и без хладилна витрина, незащитени от прах и мърсотия". (целият сигнал тук)

Стоките с изтекъл срок също не са рядкост: „За пореден път купувам хранителни стоки с изтекъл срок на годност, застрашаващи здравето на потребителите. Този път установих майонеза с изтекъл срок". (целият сигнал тук)

В Пазарджик е закупено масло с изтекъл срок (целият сигнал тук), а в Русе кренвирши. (целият сигнал тук)

Проверка ще се извърши и на хранителен обект във Варна, където е закупен сандвич с наличие на мухъл (целият сигнал тук), както и на русенска бензиностанция, в която продават мухлясали кренвиршки. (целият сигнал тук)

