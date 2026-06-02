Избират новия Джеймс Бонд: Кои са фаворитите?

Съвсем скоро ново лице ще поръчва мартинито си "разклатено, не разбъркано". Amazon MGM наскоро обяви, че кастинг директорката Нина Голд - човекът, събрал актьорските състави на "Игра на тронове" ("Game of Thrones"), "Короната" ("The Crown") и "Конклав" ("Conclave"), наред с други продукции - е избрана да намери късметлията, който ще наследи Даниел Крейг като следващия Агент 007, пише Vanity Fair.

"Търсенето на следващия Джеймс Бонд започна. Макар да не планираме да коментираме конкретни детайли по време на кастинг процеса, нямаме търпение да споделим още новини с феновете на 007, когато моментът е подходящ", заявиха от Amazon MGM Studios.

Първите имена вече изплуват

Въпреки че Голд и Amazon MGM пазят търсенето в тайна, част от информацията за актьорите, които се явяват на прослушвания, вече излезе наяве. Variety съобщава, че 26-годишният Том Франсис - номиниран за "Тони" за партньорството си с Никол Шерцингер в сценичното възраждане на "Булевардът на залеза" ("Sunset Boulevard") на Джейми Лойд - се е явил на прослушване за ролята през уикенда.

Франсис има и награда "Оливие" за същото театрално изпълнение, но екранната му биография засега е доста скромна. Той се е появявал във финалния сезон на "Ти" ("You") и в "Джей Кели" ("Jay Kelly"), а предстои да участва в "Купата на комарите" ("The Mosquito Bowl") на Питър Бърг заедно с Никълъс Галицин и Бил Скарсгард.

И все пак новият Бонд спокойно може да бъде сравнително непознато лице с театрален опит - формула, която вече проработи при избора на Крейг. Преди да получи ролята на 007 през 2006 г., той беше познат най-вече като британски театрален актьор с няколко силни поддържащи роли във филми като "Лейър Кейк" ("Layer Cake") от 2004 г. и "Мюнхен" ("Munich") от 2005 година.

Том Франсис

Кой води в залозите за новия Бонд?

Пазарите за прогнози също вече залагат кой може да бъде следващият Бонд. Към момента, съпругът на Дуа Липа - Калъм Търнър от "Вечност" ("Eternity") - е начело в коефициентите на Polymarket с 18%.

Сред имената в надпреварата е и Арън Тейлър-Джонсън, за когото отдавна се говори, че е сред основните избори за ролята. През 2023 г. дори имаше информации, че Джонсън е близо до подписване на договор, за да поеме ролята, но те се оказаха неверни.

По-скоро наблюдателите на Бонд посочват звездата от "Еуфория" ("Euphoria") и номиниран за "Оскар" актьор Джейкъб Елорди като съвсем реална възможност. Но с ръст от 196 сантиметра, австралиецът може да не изглежда като най-правдоподобния шпионин - височината му би му затруднила сливането с тълпата.

Колъм Търнър

В топ 5 на Polymarket се отличава и Хенри Кавил. Ако обаче хората, които вземат решението, наистина търсят по-млад Бонд, 43-годишният британец може вече да е извън желаната възраст. Освен това да играеш и Супермен, и Джеймс Бонд си е малко лакомо.

Букмейкърите във Вегас също добавят още потенциални имена към списъка. Според техните коефициенти Елорди, Търнър и Джонсън са в надпреварата, както и звездата от "Бавни коне" ("Slow Horses") - Джак Лоудън. Джонатан Бейли от "Злосторница" ("Wicked") и "Джурасик свят" ("Jurassic World"), както и Дамсън Идрис от "Формула 1: Филмът" ("F1: The Movie"), също са сред възможностите.

В списъка е и Харис Дикинсън от "Момиченце" ("Babygirl"), на когото предстои да изиграе Джон Ленън в четири предстоящи биографични филма за "Бийтълс" (Beatles), режисирани от Сам Мендес. Реге-Жан Пейдж от "Ти, аз и Тоскана" ("You, Me, and Tuscany") също се споменава многократно, редом с други британци като Тео Джеймс от "Белият лотос" ("The White Lotus") и Арън Пиер от "Бунтовнически хребет" ("Rebel Ridge").

Арън Тейлър-Джонсън

Залози, слухове и реален кастинг

Разбира се, пазарите за прогнози се движат повече от усещане и шум около имената, отколкото от истинска вътрешна информация. Освен това изборът на Бонд винаги е бил сложен процес.

Джеймс Бонд, създаден от писателя Иън Флеминг през 1953 г., е висок, тъмен, красив, хладнокръвен и овладян - почти платоническият идеал за шпионин от световна класа.

Първият Бонд, разбира се, е Шон Конъри, който участва в седем филма за Бонд, включително "От Русия с любов" ("From Russia With Love") от 1963 г., "Голдфингър" ("Goldfinger") от 1964 г. и "Диамантите са вечни" ("Diamonds Are Forever") от 1971 година.

След Конъри идва Джордж Лейзънби, който се снима само в един филм за Бонд - "В тайна служба на Нейно Величество" ("On Her Majesty’s Secret Service") от 1969 г., преди щафетата отново да се върне при Конъри.

Третият Бонд е Роджър Мур, който поема ролята в "Живей, а другите да умрат" ("Live and Let Die") от 1973 г. и се появява в общо седем филма, като най-разпознаваеми са "Шпионинът, който ме обичаше" ("The Spy Who Loved Me") от 1977 г. и "Октопуси" ("Octopussy") от 1983 година.

След Мур идва Тимъти Далтън, който става 007 с "Живите светлини" ("The Living Daylights") от 1987 г., а след това се отказва след "Упълномощен да убива" ("Licence to Kill") от 1989 година

Милениалите вероятно с умиление помнят следващия Бонд - Пиърс Броснан, който играе сексапилния шпионин в четири филма, от "Златното око" ("GoldenEye") през 1995 г. до "Не умирай днес" ("Die Another Day") през 2002 година.

Последният, който облече костюма на Бонд бе Даниел Крейг, продължение на цели 15 години - в "Казино Роял" ("Casino Royale") от 2006 г., "Скайфол" ("Skyfall") от 2012 г., "Спектър" ("Spectre") от 2015 г. и най-новия филм за Бонд, "Смъртта може да почака" ("No Time to Die") от 2021 г., в който - внимание, спойлер - шпионинът умира. Всъщност минаха 5 години, броим ли го изобщо за спойлер?

Джейкъб Елорди

Формулата невинаги работи

Макар класически Бонд актьори като Конъри, Мур и Броснан да създават усещането, че ролята на емблематичния шпионин е лесна, по-слабо приетите избори като Лейзънби и Далтън, които също имат своите защитници, доказват, че няма формула, която винаги да работи.

Дори Крейг беше критикуван, когато кастингът му бе обявен за първи път - някои го смятаха за твърде груб и твърде рус за ролята. Ако се съди по годините му като Бонд и приходите в боксофиса, публиката очевидно преодоля тези съмнения.

През последните години част от феновете настояват за обрат в класическата формула. Лашана Линч влезе в историята, когато героинята й стана първият чернокож човек и първата жена, известна като 007 в "Смъртта може да почака". Но Номи, героинята на Линч, не е Джеймс Бонд.

Имаше и почти безкраен период, в който светът беше убеден, че Идрис Елба - вероятно най-високият и красив чернокож мъж, съществувал някога, според дамите - в някакъв момент ще поеме ролята. Но макар Елба да се е явявал на прослушване, така и не се е получило, а на 53 години той вече изглежда е извън възрастта за ролята. За протокола - Елба бе споменал, че според него следващият Бонд трябва да бъде жена.

Хенри Кавил

Дени Вилньов може да търси напълно ново лице

Може би всички тези спекулации в крайна сметка ще се окажат напразни. Според Deadline режисьорът на "Дюн" ("Dune") Дени Вилньов, който ще режисира следващия филм за Бонд, търси "ново лице", което да влезе в елегантните обувки на любимия шпионин.

Медията допълва още, че Вилньов конкретно търси неизвестен британски актьор за ролята - нещо, което би извадило от играта популярните претенденти начело на пазарите за прогнози.

Е, явно само времето ще покаже кого Голд, Вилньов и MGM ще изберат, за да продължи наследството на Джеймс Бонд.

