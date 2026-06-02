Твърденията на Радев за свръхдефицит не се потвърждават от НСИ

ДСБ: Изглежда, че правителството няма убедителна концепция

02.06.2026 | 15:37 ч.
БГНЕС

“Твърдението на премиера, че България е изправена пред неизбежна процедура по бюджетен свръхдефицит, не се потвърждава от данните”, се казва в позиция на "Демократична България".

Според председателя на НСИ отчетеният дефицит за 2025 г. наистина е 3,5%, но поради европейското приспадане на определени разходи за отбрана, той ще бъде оценен в допустимата граница от 3%, посочват от ДСБ.

Според ДБ основната задача на кабинета през следващите 60 дни е да приемат реалистичен бюджет с дефицит до 3% и да намалят трайно публичните разходи. “На този етап обаче изглежда, че правителството на Румен Радев все още няма убедителна концепция как да постигне тези цели”, се казва още в прессъобщението.

От формацията добавят, че са готови да подкрепят ефективни мерки за балансиране на бюджета за тази година, които не би трябвало да бъдат сериозно политическо предизвикателство, защото са съществена част от задължителната за страната ни антиинфлационна политика.

"Премиерът Радев е склонен да се огъва под натиск, вместо последователно да защитава публично заявените цели. Това е опасен сигнал", смятат от ДСБ и припомнят, че в програмата на “Прогресивна България” ясно е казано, че данъците няма да се вдигат, "но предложението за увеличение на осигурителната тежест оставя усещането, че българските граждани са били подведени."

Днес управлението на Румен Радев разполага с рядко срещан в последните десетилетия политически ресурс. “Това е мандат за реформи, а не за оправдания”, подчертава ДСБ. 

“Ние от “Демократична България” сме против да се нагнетяват страхове сред хората и бизнеса, за да се оправдават некомпетентността и собствените страхове на управляващите”, се казва още в позицията.

ДСБ Демократична България НСИ свръхдефицит дълг правителство Радев
