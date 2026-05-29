Застреляха 21-годишният Майкъл Христов, убил и разчленил бездомник

Заподозрян в брутално престъпление беше убит при стрелба с участието на полицай в Кентъки, пет месеца след като е разчленил бездомен мъж.

21-годишният Майкъл Христов беше обвинен в убийство, гавра с труп и нападение във връзка с убийството на Майкъл Хауърд, съобщи заместник-началникът на Полицейското управление на Луисвил (Louisville Metro Police Department - LMPD) Емили Маккини на пресконференция в сряда, 27 май.

Публикация в Reddit и зловеща следа

На 21 декември 2025 г. в Reddit се появила публикация, в която се твърдяло, че в Луисвил има сериен убиец, който убива бездомни хора и изписва сатанински символи близо до телата на жертвите, съобщиха от полицията. На Коледа бездомен мъж бе прободен с нож и за щастие - оцеля.

На 26 декември полицията открила тялото на Хауърд в лагер на бездомни в Луисвил, Кентъки. Хауърд бил гол, а по тялото му били издълбани сатанински символи. Той бил разчленен, като гениталиите му и осем от пръстите на краката му били отрязани, а седем от тях били намерени близо до тялото. Установено било, че е бил убит на 24 декември.

След това Полицейското управление на Луисвил се сдобило със записи от нападението с нож, което не завършило фатално, и идентифицирало Христов като заподозрян. Властите установили, че той е имал история на проблеми с органите на реда както на местно, така и на федерално ниво. Според твърденията той измъчвал животни, имал увлечение по серийни убийци, идеализирал масови стрелци и правел изказвания, че иска "да ловува бездомни хора", заяви Маккини.

Доказателства от раница, IP адрес и iCloud

След това властите получили заповеди за претърсване на дома му, скутера му и технологичните му устройства. На 7 март те открили скутера му и иззели раницата му от дома му. По раницата имало кръв, за която по-късно било потвърдено, че съвпада с ДНК-то на Хауърд.

Разследващите от Полицейското управление на Луисвил установили също, че IP адресът, свързан с публикацията в Reddit, е същият като този на Христов и че той е направил публикацията от 21 декември за самия себе си. В iCloud акаунт била открита и снимка на отрязан пръст от крак.

Обвинение, акция и фатален изход

На 13 май срещу Христов бяха повдигнати обвинения в убийство, гавра с труп и нападение. На следващия ден екипи на Полицейското управление на Луисвил и специалните екипи (SWAT) отишли в дома на Христов, за да изпълнят заповедта.

Когато пристигнали, Христов започнал да стреля по полицаите от вътрешната част на дома си. След това се обадил на диспечерите на 911 и заявил, че е въоръжен и иска полицаите да го застрелят и убият.

В продължение на около 20 минути екипът на SWAT се опитвал да разреши ситуацията мирно, докато той не излязъл от дома си с каска и балистична жилетка. Било му наредено да пусне оръжието си. Той обаче не се подчинил и бил прострелян веднъж от полицай Бо Гадегаард, съобщиха от Полицейското управление на Луисвил, цитирани от People. Разследването ще продължи, за да се установи дали Христов е свързан и с други нападения срещу бездомни хора.