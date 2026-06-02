В Инсбрук разкриха два публични дома, единият - ръководен от българки

Заподозрените своднички и техните помагачи са привлечени към наказателна отговорност

02.06.2026 | 15:30 ч. Обновена: 02.06.2026 | 15:30 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Полицията в австрийския град Инсбрук разкрити две студия за масажи, използвани като незаконни публични домове, предаде австрийската агенция АПА.

Според разследващите единият от салоните е работил под ръководството на две българки на 42- и 48-годишна възраст. Предполага се, че са водили в Тирол жени от чужбина, които да предлагат сексуални услуги в студиото, като българките са вземали голям дял от заработените средства. 

Според разследващите двете жени са били подпомагани в незаконната си дейност от 80-годишен австриец и 65-годишен испанец.

Полицията е установила, че второто студио е било ръководено от 75-годишна австрийка. От регионалната дирекция на тиролската полиция посочиха, че ръководителката на салона за масажи е присвоявала "значителна част" от заработените от останалите жени средства.

Служители на реда са претърсили няколко жилищни адреса, където са открили жени на възраст между 25 и 55 години от Африка, Южна Америка и Европа, занимаващи се незаконно с платена любов. Те са били регистрирани за практикуване на незаконна проституция, а част от тях са били разпитани в качеството си на жертви на сводничество.

Заподозрените своднички и техните помагачи са привлечени към наказателна отговорност, но засега не им е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".
(БТА)

