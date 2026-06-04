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Изписаха от 17-годишния, пострадал при инцидента в Благоевград

Момчето вече е контактно и адекватно

04.06.2026 | 17:18 ч. Обновена: 04.06.2026 | 17:20 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

17-годишният младеж от Благоевград, който беше настанен в "Пирогов" след тежкия инцидент в квартал "Струмско", е изписан от болницата. Той е контактен и адекватен, съобщиха от лечебното заведение.

Младежът беше пациент на университетската болница от 24 май до 4 юни. В този период е преминал реанимационно лечение, последвано от консервативно лечение и наблюдение в Детската реанимация на "Пирогов".

Тежкият инцидент в "Струмско"

Малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централна улица в благоевградския квартал "Струмско". В задната част на сградата беше намерено и 17-годишно момче с тежки травми.

Пострадалият младеж беше транспортиран за лечение в столична болница в тежко състояние. След трагедията психолози влязоха в училищата, в които двамата тийнейджъри са учили, за да окажат подкрепа на съучениците им.

Във връзка със случая Окръжна прокуратура - Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство. Искането за задържането му под стража беше разгледано от съда.

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Съдът пусна обвиняемия без мярка

Софийският апелативен съд остави без мярка за неотклонение 20-годишния обвиняем за смъртта на 16-годишното момиче. Решението е окончателно.

В мотивите си съдът посочи, че обвинението е повдигнато прибързано. Магистратите отбелязват, че е необяснимо защо мъжът не е обвинен и за падането на другото момче, както и защо самият пострадал младеж също не е обвинен.

Според съда основният мотив на прокуратурата е словесна закана за убийство, отправена от мъжки глас към друг мъж, който вече е свидетел по делото. При разпита си пред съда този свидетел е заявил, че не може да каже кой от двамата други мъже му се е заканил.

Съдебният състав допълва, че на този етап не може да установи какви са причините за падането на двамата младежи от двете страни на блока. Не може да се твърди и че има престъпно вмешателство при смъртта на момичето. Съдът посочва още, че при дела с повишена обществена чувствителност доказателствата трябва да се преценяват особено внимателно при повдигане на обвинение. При подобно производство съдът е длъжен да наложи мярка "задържане под стража" само ако има обосновано предположение за виновност на обвиняемия.

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