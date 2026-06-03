Родителите на загиналата в Благоевград Ивана призовават за подкрепа

Родителите на загиналата при падане от прозорец Ивана Стойнева призовават за подкрепа. 17-годишното момиче почина на 23 май около полунощ при падане от петия етаж по време на купон с трима приятели в апартамент в кв. "Струмско" в Благоевград. Четиримата са употребили ЛСД, установи експертизата. По същото време от другата страна на блока бе намерен ранен приятелят й Димитър, който се възстанови от тежките травми, но още е в болница, пишат от "24 часа".
Прокуратурата обвини студента Александър Георгиев в умишлено убийство на Ивана. Окръжният съд в Благоевград обаче отхвърли искането на прокуратурата за постоянна мярка "задържан под стража", защото в събраните до този момент доказателства нямало данни той да е извършител на убийство и го пусна на свобода. Прокуратурата обаче протестира определението на съда.
В четвъртък, от 10 ч. е заседанието на втора инстанция в Софийския апелативен съд. Майката на Ивана призова близки и приятели утре да се съберат пред Съдебната палата в София, където ще бъде и баща й Стойне Стойнев.
"Приятели, имаме нужда от вашата подкрепа! Утре се гледа мярката за задържане на обвиняемия. Моля ви, който може да отиде в 10 ч. сутринта пред съдебната палата в София, на центъра. Искам също да ви помоля за 24 часа да сложите снимката, която съм прикачила като ваша профилна. Нека има справедливост за Ивана! Благодаря ви!", призова почернената майка Наталия Иванова.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.