Съдът пак остави на свобода студента, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград

Софийският апелативен съд пусна без мярка за неотклонение Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград. Решението е окончателно.

На 24 май момиче загина след падане от петия етаж на блок в благоевградския квартал "Струмско", а непълнолетно момче бе открито от другата страна на сградата в тежко състояние и впоследствие бе транспортирано в болница в столицата с опасност за живота.

Във връзка със случая Окръжна прокуратура – Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство, а днес беше разгледано искането за задържането му под стража.

В мотивите си съдът посочи, че обвиняването на Георгиев е прибързано. Необяснимо е защо не е обвинен и за падането на другото момче и защо то също не е обвинено.

Според съда основният мотив на прокуратурата е изречена словесна закана за убийството от мъжки глас към друг мъж, който е вече свидетел по делото. При разпита си пред съда въпросният свидетел е казал, че не може да каже кой от двамата други мъже му се е заканил.

Съдебният състав допълни, че не може към момента да установи какви са причините за падането на двамата младежи от двете страни на блока. Също така не може да се твърди, че има престъпно вмешателство при смъртта на момичето.

Съдът намира още, че по дела с повишена чувствителност трябва да се съблюдават внимателно доказателствата при повдигане на обвинение. При производство като настоящото съдът е задължен да наложи мярка "задържане под стража", ако има обосновано предположение за виновност на обвиняемия.

16-годишно момиче почина след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал „Струмско“ на 24 май. В задната част на сградата бе намерено и 17-годишно момче с тежки травми. Старши комисар Илия Тупаров от ОД на МВР Благоевград съобщи, че младежите са си поръчали LCD по интернет, чрез приложението "Телеграм".