Божанов: Да се правят спекулации относно оставката на Кандев не е коректно

Това е най-лесното оправдание, когато някой си тръгне или подаде оставка - да кажеш "това е с политическа цел". Мисля, че такива спекулации не трябва да се правят. Г-н Кандев е български офицер, който изключително много цени своя дълг към МВР и към опазването на реда. Да се правят такива спекулации днес, не мисля, че е коректно спрямо това, което той е показал в последните месеци и в годините назад. Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в интервю за БНТ.

"Дали Андрей Гюров ще бъде кандидат за президент, трябва да реши той. Досега не сме видели от него публична такава заявка. Ние много пъти и много ясно сме казвали, че той свърши чудесна работа като премиер и даде надежда, че държавата може да се оправлява по различен начин. Това е нашата оценка за неговото управление като премиер", добави той.

По наблюденията на Божанов подкрепата за Андрей Гюров далеч надхвърля пределите на демократичната общност.

"Редно е той да води този процес. Не ние да кажем, че много го харесваме и да го бутаме напред. Това е негово решение, което той трябва да вземе. Той трябва да води процеса, защото доказа, че може", коментира политикът.

За случая "Баба Алино" той коментира, че много институции са бездействали, действали твърде бавно, или са издавали документи, които имат "доста съмнителна стойност", като "въпросното удостоверение за търпимост, издадено по време на управлението на ГЕРБ в град Варна".

Божанов коментира и инициативата "Кошница с грижа". "Това много прилича, даже е почти идентично с мярка, която беше въведена по време на наше управление при кабинета "Денков" от министър Богдан Богданов. Никой няма авторско право върху добрите мерки. Тогава тази мярка е дала положителен резултат. Надяваме се и сега да стане така".