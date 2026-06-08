Андрей Гюров и Георги Кандев - това ли е кандидатпрезидентската двойка на ПП-ДБ?

Главният секретар на МВР Георги Кандев изненадващо днес заяви, че напуска МВР. Не поста си, а системата. Направи го със съобщение в социалните мрежи, където гръмко заяви, че не може да избира между поста и принципите си.

"Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ", написа той.

Липсват обаче драматични изречения как ще се бори да промени системата, на която е отдал 30 години.

Първите изводи от неговите думи са, че за да излезе изцяло от системата под пагон, влиза в друга - политическата. Сред активистите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" Кандев е фигурата, която трябва да застане като кандидат за вицепрезидент до Андрей Гюров.

Когато напускаш МВР, не обявяваш пиар (съобщението до медиите бе изпратено минути след поста в социалните мрежи - б.а.), който ще се грижи за медийния ти образ. Това се случва единствено, когато поемаш към политическия терен. Където униформените далеч не са най-добрите играчи. Но както при Радев - радват се на рейтинг сред народа. Народът, който след няколко месеца трябва да избере новия президент на страната.

Двойката Кандев-Гюров

В средите на ПП и ДБ двамата бяха героизирани по време на служебния кабинет. И изглеждат като тандема, който може да влезе в президентството. Андрей Гюров гласно е обявен от ПП-ДБ за най-качествения избор за кандидат-президент. Той самият не е казал "да", но в политическите среди вече е твърд избор.

С борбата срещу купения вот пък Георги Кандев бе издигнат на пиедестал. Преди да стане част от служебния кабинет биографията на Кандев е свързана изцяло с работата в МВР.

Сухата справка сочи, че той извървява цялата професионална стълбица в МВР от най-ниските изпълнителски нива. Постъпва в системата през 1999 г. в Главна дирекция "Национална полиция". През годините ръководи сектор "Трафик на хора" в ГДБОП, а през юни 2021 г. е назначен от Бойко Рашков за директор на ОДМВР – Благоевград. На този пост остава до средата на 2023 г., когато след смяна на политическата власт е преназначен в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи.

Светлината на прожекторите обаче се насочват към него с избора му за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР в началото на тази година.

"30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите", пише в неговото изявление днес.

Именно страшното гледане в камерите обаче му донесе сензационен рейтинг преди изборите през април. Акции срещу ромски махали, арести, борба срещу хора с прякори, иззети милиони евро, които бяха представени като пари за купуване на гласове. Всичките действия на полицията, съчетани с кратките му и ясни брифинги и постовете в социалните мрежи го превърнаха почти в герой на Марвел, който спасява страната от престъпниците.

Под негово ръководство МВР определено обърна нагласата към полицията и съвсем логично той запази поста си и в кабинета "Радев". Защо още тогава не напусна системата ще се разбере със следващите негови ходове.

Но е факт, че днешната му оставка е удар по правителството и вдигна топката към лидерите на ПП и ДБ. А те вече са достатъчно обиграни да я поемат и да атакуват комфорта на "Прогресивна България".

Самият Демерджиев бе изненадан от съобщението на Кандев, като заяви, че не е чул мотиви за напускането му, а по-скоро лично желание. Остава да разберем дали това лично желание не е свързано с президентските избори.