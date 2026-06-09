СГС ще гледа искането за регистрация на "Прогресивна България"

Софийският градски съд ще разгледа днес, вторник, официалното искане за регистрация на политическа партия "Прогресивна България", внесено от премиера Румен Радев на 19 май 2026 г.

На 9 юни 2026 г. съдът ще проведе открито заседание по делото, след което предстои произнасяне в законоустановения 14-дневен срок. Формацията се яви на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. като коалиция (включваща ПП "Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият Народ"). /БГНЕС