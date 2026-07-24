Политолог: Гафовете на Радев ще имат последици върху имиджа на България

Доц. Милен Любенов коментира противоречивите послания, които отправя премиерът Румен Радев, които, според него, могат да изправят страната ни пред сериозни гафове, които да имат сериозни последици за политическият имидж на страната ни.

"Притеснява ме, че се наблюдава сериозна липса на професионализъм. Виждаме какво се случа в българската дипломация. За външен министър се назначава човек, който няма компетенции в сферата. Тези противоречия в позициите и този опит да се жонглира, използвайки различни аргументи и опит да се седи на два стола, няма как да не остане незабелязано от избирателите”, каза политологът в интервю за БНР.

Авиобаза “Безмер”

Доц. Любенов коментира и разрешението, дадено от българския парламент за разполагането на американски самолети-цистерни на летище "Безмер". По думите му тук не става въпрос за отношенията между България и НАТО, а за взаимоотношения между България и САЩ.

“Предишната нота, изпратена до кабинета "Желязков", беше свързана с учение. Тук е въпросът защо Румен Радев не е успял да договори подобно нещо в нотата? Сега българската национална сигурност е поставена на изпитание. Виждаме реакцията от страна на иранското правителство”, каза доц. Любенов и добави, че според него тук грешката е в самия Радев, който няколко месеца се заканваше как ще изгони американските самолети, ако не разрешат безвизово пътуване.

“В крайна сметка се стигна до една такава нота от американска страна, на която той не може да откаже по никакъв начин. Липсва анализ от Министерството на отбраната, не е свикан Съвет по сигурността. Трябва да бъде изяснено защо се прави и какви биха могли да бъдат рисковете и последиците за страната от едно такова решение. За първи път Радев тръгва срещу общественото мнение. Ще търпи електорални негативи от това решение в следващите месеци”, каза още университетският преподавател.

Партийната система

Политологът направи аналогия между цар Симеон, който на днешната дата преди 25 години от цар в изгнание се превърна в премиер на републиката, с Румен Радев, който от президент се превърна в премиер.

"Трансформацията на българската партийна система през последните 25 години се дължи на определени персоналистки вълни. Определени политици, които са натоварени с прекалено много символика и очаквания, печелят парламентарни избори. Избирателите на практика гласуват за тях мажоритарно”, каза доц. Любенов.

Засилено присъствие на лица от кабинета "Сакскобургготски" като коментатори се наблюдава от няколко години.

"Тя е свързана с навлизането на ИТН в политиката. Когато спечели изборите през 2021 г., Слави Трифонов предложи за министър-председател Николай Василев. Сега виждаме, че в кабинета на Радев попадат много фигури, свързани с ИТН. Това показва не толкова непременна близост между ИТН и ПБ, по-скоро определени кръгови мрежи на влияние”, каза още доц. Любенов.