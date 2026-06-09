Президентът започва консултации с политическите партии за нов състав на ЦИК

Президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състав на Централната избирателна комисия.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни.

Мандатът на настоящата ЦИК изтече на 12 май. Комисията се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат

Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители.

ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така според указа на Йотова „Прогресивна България“ ще имат 7 представители, ГЕРБ-СДС трима.

„Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на двама представители. Две ще бъдат и номинациите на ДПС, а „Възраждане“ има право на един представител.

Кандидатите ще бъдат изслушвани от президента, като всеки ще има до 10 минути за представяне, след което ще отговаря на въпроси. От изслушванията ще се изготвя стенограма.

В правилата е предвиден и механизъм за провеждане на жребий, ако не бъде постигнат консенсус за председател и секретар на ЦИК. Жребият ще се организира от Администрацията на президента в присъствието на участниците в консултациите.

Предложенията на парламентарно представените партии и коалиции, както и резултатите от проверките за принадлежност към бившата Държавна сигурност, ще бъдат публикувани на интернет страницата на президентството при спазване на изискванията за защита на личните данни.