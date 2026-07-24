София строи детски градини, но недостигът на места в яслите остава

Към момента в столицата се строят 23 детски градини, а до края на годината ще бъдат разкрити още 1000 нови места. Въпреки това обаче, недостигът при яслите остава сериозен проблем.

В предаването “България сутрин” гостува зам.-кметът на Столична община Десислава Желязкова, която коментира проблема. Тя призовава държавата да не намалява средствата за образование и предупреди, че без целенасочено финансиране столицата трудно ще изпълни целта за преминаване на едносменен режим до 2030 г.

По думите на Желязкова през последната година в София са разкрити 1700 нови места в детските градини, а още над 1000 се очаква да бъдат готови до края на тази година. Най-осезаем е проблемът в яслените групи, а това се дължи, както на липса на инфраструктура, така и на липса на персонал.

Парите за образование

Пред Bulgaria ON AIR зам.-кметът изрази надежда парламентът да подкрепи финансирането за образование и подчерта, че средствата трябва да се разпределят според реалните потребности.

Според Желязкова парите не само са малко, но и са грешно разпределени. Според нея именно това е причината София да получава финансиране само за две нови детски градини по програмата на Министерството на образованието, въпреки че недостигът в столицата е най-голям.

Желязкова посочи, че Столичната община вече използва различни източници на финансиране, включително публично-частни партньорства. Вече има инвеститор, който ще изгради детска градина в жилищен комплекс и след това ще я предостави за управление на общината.

Училищата и едносменния режим

Желязкова коментира и другият проблем - реформирането на училищата, така че те да могат да преминат към едносменен режим на работа. Според зам.-кметът преминаването към едносменен режим изисква сериозни инвестиции в училищната инфраструктура. В София трябва да бъдат разширени около 30 училища, а изграждането на ново училище струва над 25 млн. евро.

"Общините нямаме тази възможност, затова многократно се променя и срокът, в който трябва да минем на едносменен режим", заяви Желязкова.

Тя обясни още, че се разглеждат и по-бързи методи за строителство чрез предварително изработени модулни конструкции, които биха позволили сградите да се изграждат в по-кратки срокове и с минимално отражение върху учебния процес.

Според Желязков, ако бъде осигурено необходимото финансиране, София може да премине на едносменен режим до края на 2030 година. "Въпросът е да осигурим финансирането, защото без финансиране няма как да стане", заключи заместник-кметът.

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