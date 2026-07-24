Метъл взрив преди Hills of Rock: Sabaton и Savatage разтърсиха Пловдив (СНИМКИ)

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Гребната база в Пловдив даде мощна заявка за предстоящия Hills of Rock още преди официалното откриване на фестивала днес, 24 юли. Специалната вечер Be4 Hills събра на главната сцена шведската метъл машина Sabaton, култовите Savatage, нидерландската симфоник метъл група Epica и българите от SEVI.

Sabaton разтърсиха Пловдив с огън, история и "Българи, юнаци"

Хедлайнери на вечерта бяха Sabaton - група, която българската публика неизменно очаква с огромно вълнение. Под звуците на маршове и песни, посветени на събития от хилядолетната история, шведите отново демонстрираха безпощадната енергия, която им отрежда водещо място в афишите на стотици фестивали по света.

Особено силна реакция предизвика "The Valley Of Death", вдъхновена от българската история. Песента прозвуча предпоследна в сета, а на видеостената зад музикантите се появи лъв с българския трибагреник.

"Българи, юнаци", скандираше публиката, докато Sabaton превръщаха сцената в истински спектакъл с огън, пироефекти и мащабни декори. Сред тях отново впечатление направи танкът, върху който свиреше барабанистът.

Savatage най-сетне стъпиха на българска сцена

Специалната фестивална вечер отбеляза и първото гостуване на Savatage у нас. Групата е сред водещите имена, допринесли за развитието на пауър и прогресив метъла в световен мащаб.

"Не знаем защо отне толкова време да дойдем тук", признаха музикантите от сцената.

Съчетанието от симфонична виртуозност, тежки китарни рифове и силна драматургия превърна изпълнението им в един от най-дългоочакваните моменти за българските фенове, които най-после имаха възможност да видят групата на живо.

Epica оправдаха големите очаквания

На сцената се качиха и Epica - една от водещите сили в симфоничния метъл след девет албума и 24 години музикална история.

Групата е известна с мащабните си композиции, мощните вокали на Simone Simons и умелото преплитане на различни стилове, които звучат еднакво убедително както в студио, така и на живо.

В сета им бяха включени редица композиции от последния студиен албум "Aspiral". Новите песни се вписаха естествено сред вече емблематичните произведения на бандата и напълно оправдаха очакванията на публиката.

SEVI откриха специалната вечер

Началото на Be4 Hills постави българската група SEVI. Бандата е сред най-активните и последователни имена на родната сцена през последното десетилетие, с участия на международни фестивали, множество клубни турнета и вярна публика в България.

Hills of Rock започва официално

Днес, 24 юли, официално започва новото издание на Hills of Rock 2026 - най-мащабният фестивал за рок и метъл музика у нас.

През следващите три дни на сцените в Пловдив ще се качат Marilyn Manson, Godsmack, Lamb Of God, Electric Callboy, Black Label Society и още много изпълнители.

На сцените "На Тъмно" и Power Stage публиката ще види и редица български групи, сред които Цар Плъх, Hellion Stone, Lek City Case, Innerglow и P.I.F.

В програмата са включени още шведската мелодет банда Orbit Culture, пионерите на електро-индъстриъл звука Front Line Assembly и много други.