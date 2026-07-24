Путин инспектира лииниите за производство на руския самолет МС-21

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в Иркутския авиационен завод – филиал на ПАО "Яковлев", част от Обединената авиостроителна корпорация (ОАК) към държавната корпорация "Ростех", съобщи ТАСС.

Предвижда се държавният глава, придружаван от генералния директор на "Ростех" Сергей Чемезов, губернатора на Иркутска област Игор Кобзев и директора на авиационния завод Андрей Сойнов, да разгледа производствените мощности.

По време на посещението ще бъдат представени линиите, на които започва серийното производство на новия руски средномагистрален пътнически самолет МС-21.

Иркутският авиационен завод е едно от най-големите и технологично развити самолетостроителни предприятия в Русия. Основан е през 1932 г. и днес осъществява пълния цикъл – от проектиране до серийно производство и обслужване на авиационна техника.

Предприятието е специализирано в производството на изтребители Су-30, учебно-бойните самолети Як-130 и пътническите самолети МС-21. Заводът се намира в Ленинския район на град Иркутск.