Китай включи българска фирма в списък с ограничения

Китайското Министерство на търговията заяви днес, че забранява износа на стоки с двойно предназначение за 14 организации вносители от Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Ограниченията влизат в сила незабавно.

Сред компаниите са германският оръжеен производител "Райнметал" и полската компания за електроника "Видо Фотоникс".

Този ход на китайските власти е в отговор на най-скорошния пакет от санкции на ЕС срещу Русия, с който бяха санкционирани 14 компании от континентален Китай и Хонконг, заяви китайското министерство.

Мерките на Пекин са насочени срещу три фирми от Германия, три от Франция, две от Италия, две от Полша и по една от Нидерландия, Чехия, България и Литва, пише в. "Саут Чайна морнинг пост".

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В. "Глобал таймс" изброява компаниите поименно, като се позовава на китайското Министерство на търговията: "Лаферт" и "Гарнет" от Италия, "Зиндлхаузер Матириалс", "Райнметал" и "Антрако Хеми-Ханделсгезелшафт" от Германия, "ИнПАКТ", III-V ЛАБ и "Кавок Ю Ей Ес" от Франция, "Виго Фотоникс" и "Политехника Вроцлавска" от Полша, "Ей Ейч Си Мерведе Холдинг" от Нидерландия, "Татра Тръкс" от Чехия, "Оптикоелектрон" от България и "Експла Ю Ей Би" от Литва.

(БТА)