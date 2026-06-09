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15-годишният, загинал в Ловешко: Успал се, изпуснал автобуса и взел колата на баща си

Другият шофьор от катастрофата дал положителна проба за метамфетамин

09.06.2026 | 09:56 ч. 12
кадър: NOVA

кадър: NOVA

Момче на 15 години загина вчера при тежка катастрофа в Ловешко, след като автомобилът, който е управлявало, се е ударил челно в насрещно движеща се кола. 

По информация на Окръжната прокуратура в Ловеч момчето е трябвало да бъде на училище по това време, но е изпуснало училищния автобус. Останало е вкъщи, където е взело автомобила на баща си и е потеглило без знанието на родителите, предаде Нова тв.

„Видяло е автомобила на своя баща с ключовете и е решило явно да попътува с него“, посочиха от прокуратурата. По това време бащата е бил в София.

Сигналът за инцидента е подаден около обяд. Катастрофата е станала между селата Български извор и Галата. По първоначална информация пътният участък е бил неравен, като при движение с несъобразена скорост момчето е загубило контрол над автомобила, навлязло е в насрещното платно и се е ударило в лек автомобил.

След сблъсъка двете превозни средства са излезли от пътното платно. 15-годишният водач е загинал на място.

В другия автомобил е имало водач и пътник. По данни на прокуратурата шофьорът е пострадал по-леко, а пътникът е с по-сериозни наранявания, включително счупвания, охлузвания и порезни рани. И двамата са настанени за лечение в болнично заведение и са без опасност за живота.

Разследващите съобщиха още, че водачът на другия автомобил е изследван в Спешна помощ -Ловеч и е дал положителна проба за метамфетамин. Взета е кръвна проба, като резултатите от лабораторния анализ предстоят да бъдат готови и ще имат решаващо значение за случая.

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По случая е образувано досъдебно производство. Ако бъде доказана вина, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години. От прокуратурата посочиха, че предстоят автотехнически експертизи, разпити на свидетели и други процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

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Тагове:

15-годишно момче Ловешко катастрофа
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