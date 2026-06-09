Вижте кои квартали на София остават без вода утре

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата утре, 10 юни, съобщиха от дружеството.

На 10 юни (сряда) 2026 г. във връзка с изършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Черни връх“, кв. „Кръстова вада“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ул. „Д-р Борис Вълчев“ , ул. „Флора Кънева“ , ул. „Проф. Георги Йолов“ и ул. „Проф. Милчо Лалков“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Проф. Георги Йолов“ кръстовището с ул. „Флора Кънева“.

На 10 юни (сряда) 2026 г. във връзка с изършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Ботевградско шосе“, с. Яна се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ул. „Васил Левски“ от бул. „Ботевградско шосе“ до ул. „1-ви май“

„ул. 1-ви май“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Никола Атанасов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Васил Левски“ кръстовището с ул. „Янко Вельов“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.