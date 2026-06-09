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Работник е ударен от мощна волтова дъга на жп гара край Бургас

Мъжът е в тежко състояние

09.06.2026 | 14:35 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

53-годишен работник пострада тежко при трудов инцидент на жп гара "Дружба", в близост до бургаския квартал "Долно Езерово". Мъжът е получил изгаряния в горната част на тялото и е в тежко състояние. Транспортиран е към най-близкото лечебно заведение, съобщи Нова тв.

По данни на свидетели на инцидента работникът бил ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидците става въпрос за напрежение от над 20 хиляди волта. 

От ОД на МВР съобщиха, че пострадалият е бил контактен, а служителите на фирмата работели по отстраняването на проблеми по далекопроводната мрежа от вчера.

Предстои обстоятелствата около инцидента да бъдат изяснени. Случаят е поет от Инспекцията по труда.

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Случаят е поредният тежък трудов инцидент в района на Бургас през последните месеци. Част от тези произшествия завършиха фатално. В рамките на няколко месеца мъж загина след падане от скеле по време на саниране на жилищен блок, друг работник изгуби живота си след падане от необезопасен покрив, трети загина, след като беше затиснат от земна маса при извършване на изкопни дейности. Само преди дни друг работник загина при пожар, възникнал след ремонтни дейности в хотел в курортния комплекс Слънчев бряг.

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