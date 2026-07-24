Теменужка Петкова: Премиерът Радев да се извини за бюджета

В края на миналата година президентът Румен Радев се извини на българския бизнес за Проекта на бюджет, внесен от кабинета "Желязков". Сега премиерът Радев да се извини за неговия Проект на Закон за държавен бюджет за 2026 г.

Това заяви депутатът и бивш финансов министър Теменужка Петкова, след като парламентът окончателно прие план-сметката на държавата за тази година.

Петкова отбеляза, че приходите са със 778 млн. евро по-малко спрямо проекта на бюджет, предложен от кабинета "Желязков". По думите ѝ това показва, че амбицията на сегашните управляващи по отношение на събираемостта е много занижена.

По думите ѝ новата власт дойде със заявка, че ще се бори с олигархията, но всъщност управляващите се борят с държавните служители.

Увеличиха с 30% винетките, обърна внимание тя.

"Сега е моментът наистина "Прогресивна България" да се извини на българските граждани за Закона за държавния бюджет, защото има за какво", каза още Петкова.

"Скандален закон за бюджета с изключително раздути разходи, рекорден дефицит и дълг от 10,1 млрд. евро, които правителството ще поеме до края на годината“, обобщи тя параметрите на план-сметката за тази година.

„С т.нар. удължителен закон за бюджета те твърдяха, че дългът, който ще им бъде необходим, е 3,8 млрд. евро. Е, виждаме, че това не е така“, коментира Петкова.

Скандално колегите от „Прогресивна България“ посегнаха на субсидиите за вероизповеданията - драстично намалиха с 25% субсидията за вероизповеданията, коментира Теменужка Петкова.

Направиха скандална промяна в Кодекса на труда - променят начина на определяне на трудовия стаж, посочи още тя и апелира българските граждани да бъдат изключително внимателни, когато проследяват какво се случва с техния трудов стаж, защото нормативната уредба е сериозно променена.

Всички, които работят на 4-часов работен ден, трябва да знаят, че ще ползват по-малко отпуск и ще имат по-малко клас прослужено време, отбеляза Петкова.

Всички български граждани, които от 1 август ще тръгнат в отпуск, трябва да знаят, че ще си закупят с 30% по-скъпи винетки, каза още тя.

Теменужка Петкова посочи също, че управляващите са премахнали Приложение 3 от закона за държавния бюджет с проектите на общините.

По-скандалното е, че ще преценява един единствен човек на кои общини ще се плати и на кои не, коментира тя.

За националната детска болница няма нито един предвиден лев в закона за бюджета за 2026 г. Това е скандално, тъй като от 2022 до 2025 г. в закона за бюджета има предвиден текст за изграждане на детската болница, заяви още Петкова.