Тестването за пола е вече задължително за тенисистките

Женската тенис асоциация (WTA) направи тестването за пола задължително за жените спортистки, за да се класират за състезания под нейна егида, съобщава БТА.

Тестовете на тенисистките ще търсят гена SRY, който обикновено се намира на Y хромозомата и е отговорен за инициирането на развитието на тестисите в ембриона. Тестът ще използва тампон от вътрешната страна на бузата, слюнка или кръв.

Ако генът SRY бъде открит, тенисистката ще бъде временно отстранена

и насочена за допълнителни изследвания. Тя ще може да продължи кариерата си само ако може да докаже, че има нарушение в сексуалното развитие, което е попречило на тялото ѝ да изпита физиологичните ефекти на мъжкия пубертет, или ако има синдром на пълна андрогенна нечувствителност.

Освен това, във връзка с въвеждането на новата политика, тенисистите ще трябва да подпишат формуляр за съгласие, потвърждаващ съгласието им за тестване и сътрудничество с медицинския отдел на WTA, който гласи: „Признавам, че ако не се подложа на генетично тестване за пола, както се изисква от WTA, или ако участвам в турнир на WTA, въпреки че знам, че нямам право да се състезавам съгласно тази Политика за допустимост, WTA може да предприеме дисциплинарни мерки срещу мен.

Освен това приемам и се съгласявам, че такива дисциплинарни мерки могат, наред с други неща, да включват определен период на отстраняване от турнири на WTA, което може да доведе до публично достояние или предмет на обществени спекулации за причината за моето отстраняване.“

Възможните санкции включват предупреждение или порицание, отстраняване от турнири

за определен период, загуба на привилегии, глоба и анулиране на резултати, постигнати през периода на отстраняване.

Генетичното тестване ще бъде задължително на Олимпийските игри, считано от 2028 г.

До момента УТА позволяваше на всеки да участва в турнирите си, ако се самоопределя като жена и ако е поддържала ниско ниво на тестостерон в последните две години.

"От този момент за участие на турнири под егидата на УТА ще бъде нужен еднократен SRY скрийнинг. Ще бъдат взети всички мерки за конфиденциалност и защита на личните данни. УТА осъзнава ясно, че това е чувствителна информация и гарантира, че ще третира всички спортисти с уважение", съобщават от организацията.

Тенис федерацията не е първата, която въвежда задължителния скрийнинг, като по-рано това направиха международните организации по бокс и лека атлетика.