Според зодията: Какво ви очаква в сезона на Лъва?

Вашият зодиакален знак има нещо вълнуващо, което да очаква с нетърпение сега, когато сезонът на Лъв започна.

Този сезон ни влияе по различен начин от всеки друг, тъй като Слънцето преминава в своя знак, отбелязвайки началото на една жизнена и оживена глава от лятото ни.

На всичкото отгоре Меркурий най-накрая преминава директно на 24 юли, слагайки край на объркващия период, който започна през юни. Всичко това ни обещава да се върнем на правилния път и да направим всичко необходимо, за да постигнем успех.

А ето и какви вълнения ви очакват според зодията със старта на сезона на Лъв:

Овен

Фокусирайте се върху изграждането на връзки през този период, особено след като Слънцето влезе в Лъв в сряда. Сега сте в стихията си, Овни, и когато Слънцето се свърже с Юпитер, всичко изглежда по-лесно управляемо. Пренаучавате се как да вярвате в себе си.

Насладете се на хобито или проекта, който обичате. Бъдете готови да научите нещо ново, сега Слънцето осветява вашите идеи и блясък.

Телец

Сега, когато Слънцето е в Лъв, вие се чувствате по-комфортно да заемете централно място, Телец. Сезонът на Лъв също ви позволява да бъдете център на внимание у дома. Може да поемете лидерска роля в семейството или социалния си кръг.

Меркурий тръгва директно, изяснявайки всякакви недоразумения, особено по отношение на вашите приятелства. Виждате кои са вашите истински приятели и кой наистина ви подкрепя в този момент. Изследвайте нови хоризонти и се свържете с творческата си енергия. Това е вашият момент да блеснете.

Близнаци

Слънцето се премества в Лъв на 23-и, засилвайки вашия чар и магнетизъм. Разгледайте музеи и посетете библиотеки. Вложете енергията си в нов творчески проект. Имате желание да разбирате различни теории или концепции. Юпитер и Слънцето в Лъв правят ученето много по-забавно.

Ако искате да подобрите талантите си или да развиете занаята си, това е седмицата да започнете вашето пътуване. Имате подкрепата на Вселената, стига да сте търпеливи и фокусирани върху една цел в даден момент.

Рак

Вашият сезон приключи, Рак. В сряда, на 23-и юли, Слънцето излезе от вашия знак и навлезе в Лъв. Тази седмица можете да задействате плановете си, особено с Меркурий, който ще се движи директно.

Нивата ви на увереност ще се повишават идните дни. Можете да станете по-добър лидер или мениджър през следващите няколко седмици. Пригответе се да имате някои новаторски идеи и да видите как отношенията ви се подобряват.

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