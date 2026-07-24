Арестуваха популярна инфлуенсърка в Турция заради скандал с порнография

Арестите на популярни личности в Турция продължава, като този под удара на турското правосъдие попадна инфлуенсърка. Съдът в Анкара постанови постоянен арест на Фатма Сойдаш по обвинения в разпространение на порнографски материали и незачитане на религиозните норми.

Задържането на Сойдаш отприщи остър дебат в страната, след като защитата обяви, че уличаващите видеоклипове и снимки са фалшификати, генерирани чрез изкуствен интелект.

Разследването срещу авторката на съдържание бе започнато от Главната прокуратура в турската столица. Сойдаш бе арестувана при извънредна акция в Истанбул и разпитана чрез видеоконферентна връзка от ареста.

Преди магистратите да потвърдят постоянния ѝ арест, Министерството на семейството и социалните услуги поиска пълно блокиране на дигиталното ѝ присъствие. С извънредно решение Пети наказателен съд в Анкара вече блокира достъпа до профилите ѝ в Инстаграм и ТикТок.

Пред разследващите органи Фатма Сойдаш категорично отхвърли обвиненията, като заяви, че е жертва на високотехнологична атака. Нейният адвокат Тансел Коч подчерта, че разпространяваните материали са дигитално манипулирани с алгоритми за изкуствен интелект и нямат нищо общо с реалността.

Държавното обвинение обаче заяви в съдебната зала, че разполага с цели видеофайлове, които надхвърлят стандартната обработка на статични изображения.

Въпреки че разследването обхваща и обвинение за публична обида на религиозните ценности, формалното основание за налагането на ареста е член 226 от Наказателния кодекс на Турция. Текстът предвижда до три години лишаване от свобода за разпространение на порнографско съдържание. Случаят може да се превърне в прецедент на пресечната точка между моралната цензура в Турция и дигиталните фалшификати.