“Възраждане”: Бюджет’26 ни връща във времената на ГЕРБ

Депутатът от “Възраждане” разкритикува приети бюджет и заяви, че с него се връщаме във времената т управлението на ГЕРБ

“С бюджета се замразяват всякакви социални плащания и основната тежест за т.нар. “финансова стабилност” се понася от пенсионерите, майките и децата”, каза още Ганев. Той обясни, че от “Възраждане“ категорично не одобряват бюджета.

По думите на депутата липсва желание за реформи.

“Няма нито една област, за която да е казано: “Да, наследството е тежко, но започваме реформа“. Напротив, не се тръгва по пътя на нито една реформа. Въпреки че управляващото мнозинство разполага със 131 депутати, то не залага никакви реформи и не предлага визия за промени в обществото”, смята депутатът.

“Продължаваме да купуваме чуждо оръжие. В този бюджет са заложени 140 млн. лева, за да бъде платено транспортирането на самолетите F-16 до България. Заложени са и още близо 140 млн. за удълбочаване на пристанище Варна с военна цел, така че да могат да влизат големи натовски кораби. Това е обяснението, дадено от министъра на финансите”, каза още депутатът от “Възраждане”.