Реалности на терен: Украйна и САЩ се координират за нови мирни усилия

Украйна и САЩ съгласуват нов пакет от мирни предложения, които да представят на Москва, с надеждата, че променящата се динамика на войната може да създаде възможност за тласкане на Русия към преговори, заявиха Kyiv Independent представители на двете страни.

Предложенията ще отразяват онова, което украинските власти определят като нови "реалности на терен“ след месеци на промени в хода на войната.

Представител на САЩ заяви, че според Белия дом Кремъл може вече да е по-склонен да приеме поне частично прекратяване на огъня във въздуха, докато Украйна разширява обхвата на ударите си на руска територия.

Тези подновени дипломатически усилия идват след месеци на безизходица, като Вашингтон сега се опитва да съживи преговорите, които на практика бяха спрели по-рано тази година.

Мирните преговори се възобновяват

Наскоро президентът Володимир Зеленски проведе разговор със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които ръководят усилията на Вашингтон за постигане на споразумение между Украйна и Русия.

Според източник, запознат пряко с разговора, по време на дискусията не са били представени конкретни предложения. Вместо това двамата пратеници са информирали Зеленски, че Белият дом подготвя актуализирана рамка за преговорите.

Очаква се следващата стъпка да включва тясно съгласуване с Киев, преди предложенията да бъдат представени на Москва.

Украйна се надяваше да продължи тези дискусии лично с Уиткоф и Кушнер по време на срещи във Финландия тази седмица. Тези планове обаче в крайна сметка бяха осуетени от най-новата ескалация на напрежението между САЩ и Иран.

Въпреки това преговорите продължават зад кулисите.

Според официални лица, Уиткоф и Кушнер засега нямат планове да посещават Киев, но се очаква да пътуват до Русия в края на юли или началото на август, след като съгласуват позициите си с украинската страна.

Следващ ход

Очаква се подновените дипломатически усилия да наберат скорост в началото на следващата седмица. Зеленски и Тръмп се готвят да се срещнат, за да обсъдят следващата фаза на мирната инициатива.

Предполага се, че лидерите ще имат възможност да се срещнат по време на погребението на американския сенатор Линдзи Греъм на 28 юли. Потенциална среща между Зеленски и Тръмп все още се обмисля от страна на Белия дом.

Сред въпросите, които се очаква да бъдат обсъдени, е пореден опит за организиране на директни преговори между Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Зеленски твърди, че само Путин има правомощията да сложи край на пълномащабната война на Русия. И все пак всеки опит за организиране на среща се е сблъсквал със същата пречка.

Кремъл постоянно отхвърля срещи в неутрална страна, като вместо това настоява Зеленски да пътува до Русия, предложение, което Киев разглежда не толкова като истинско предложение, колкото като удобен начин да се избегнат изцяло директните преговори.

Тръмп вече е заявявал, че не би се противопоставил на участието в такава среща, ако това помогне за напредъка на мирните усилия.