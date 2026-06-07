Бандата на "Калашниците" - рекет, проституция и "бизнесът" с просяци

Васил Филипов и Траян Филипов са шофирали колите, които предизвикаха тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София. Резултатът от тяхната гонка със 150 км/ч - кола, забита в рейс на градския транспорт, и четири жертви. Двама индийци от автобуса и двама, пътували в колите.

За Васил и Траян няма данни да са завършили основното си образование. В Чехия няма изискване за завършена образователна степен и тези, които не могат да вземат книжка у нас по тази причина, се възползват от "вратичката" в Чешката република.

Двамата са свидетели по разследването срещу групата на "Калашниците", която беше задържана от ГДБОП в началото на март. Има данни, че са гравитирали около Пешо Калашника от Ботунец.

Кои са Пешо Калашника и бандата на "Калашниците"?

Кримката Пешо Калашника е сочен за тартор и един от лидерите на престъпна групировка, придобила популярност като "Калашниците". Той е оперирал предимно на територията на столичния квартал "Студентски град". Заедно с хората си е демонстрирал висок стандарт на живот, придвижвали са се с луксозни автомобили и са демонстрирали безнаказаност.

Бандата е свързвана със сводничество и проституция, а към дейността им влиза и трафик на хора. Склонявали са жени да проституират , а част от жертвите са били изпращани да "работят" в чужбина, предимно в Германия.

"Калашниците" са действали предимно в "Студентски град", а насилието и рекета са били част от тяхната дейност. Налагали са системен тормоз, заплахи и физическо насилие над млади жени, предимно студентки. Според свидетелства на жители от квартала членовете на групата демонстрирали висок стандарт на живот, шофирали луксозни автомобили и използвали влияние и заплахи, за да подчиняват жертвите си.

Името на бандата идва от татуировки на "Калашник" по тялото, както и носени фланелки с изображението на оръжието. В чалготеките в "Студентски град" често са заемали най-скъпите сепарета и са се държали демонстративно, свидетелстват сервитьори и управители.

"Калашниците" държат и част просяците в София. Средствата, които се генират от този "бизнес" са много големи. Тези хора са такива и това се знае от полицията. Този кръг се развива в ромските махали, допълни тяхната визитка криминалистът Иван Савов.

Пешо Калашника е задържан в началото на май 2025 г. при специализирана операция на 7-мо Районно управление (РУ) към СДВР. Интересен факт е, че около 10 дни преди да бъде арестуван, той е бил жестоко пребит пред столично заведение в "Студентски град" – вероятно от конкуренти в бранша, което е привлякло допълнително вниманието на полицията.

Шофьорите от гонката

Васил Филипов и Траян Филипов не са братя. Няма данни да получават високи доходи, но демонстрират охолен живот и притежание на скъпи коли. Онлайн пускат клипчета с пачки. Тепърва обаче НАП ще изяснява откъде са те.

"Лицата, причинили катастрофата, са известни на органите на МВР и прокуратурата", каза заместник-градският прокурор Ангел Кънев.

Едно от най-бруталните неща след катастрофата е, че виновниците за смъртоносния инцидент са пречели на пожарникарите и спасителите, включително са се обадили за подкрепление от свои приятели.