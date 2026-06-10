Предложение: Легални гонки пред органите на реда

След трагичния инцидент на "Челопешко шосе", отнел живота на четирима души, правителството реши да вземе драконовски мерки за пътната безопасност.

"Дано се потвърди правилото "и сам войнът е войн". Той е войн премиерът. Не знам той дали знае, че в главите на много полицаи работата в полицията не им е първа задача. Те развиват много дейности, които не са свързани с дейността им като полицаи", каза председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев в предаването "България сутрин".

Автомобилният състезател Румен Дунев коментира предложените от кабинета “Радев” мерки и заяви, че се надява те да не бъдат за седмица-две или само докато мине медийният интерес. Той препоръчва държавата да направи "зелена карта", където любителите на високите скорости да могат да практикуват своето хоби.

"Това, че залитат по високите скорости, не ги прави автоматично престъпници. Успешна практика по цял свят е полицията да е партньор на обществото и да се грижи за неговите интереси", коментира Дунев пред Bulgaria ON AIR.

Легални гонки пред органи на реда

Автомобилният състезател призова гонките да са легални и пред органите на реда, без участници в движението. Дунев добави, че България е имала във всеки един голям областен град полигон, но частни фирми са приватизирали голяма част от тях.

Според Георгиев е добра идея държавата да осигури контролирани места за гонки, но това трябва да бъде платено и да не е за сметка на българския данъкоплатец. "Младите гледат Facebook, TikTok, "Бързи и яростни" и това за тях са идоли. Наскоро бяхме поканени в училище. В 7-и клас двама ученици са карали автомобила на един от родителите. Поканиха ни да поговорим за това, че в очите на техните съученици те са станали герои", обясни Георгиев.

По думите му от 5-6-годишни децата се учат да шофират, седнали в краката на родителите си. Според него имаме раздута, некомпетентна и безкрайно корумпирана администрация.

Превенцията е най-важна

Като автомобилен състезател Дунев е категоричен, че пътната безопасност е най-важна, а драконовските мерки влизат, когато има страшно много нарушения.

“Предложихме система за известяване, която след като нарушител е хванат с превишена скорост, да може да получи съобщение в рамките на 5 до 10 минути. Животът на хората е най-важен и държавата трябва да се грижи за него", подчерта Дунев.

Гледайте видеото с целия разговор.