Хамид Хамид: Демерджиев е в паника, кара НАП да го "пере"

Демерджиев е в паника, кара НАП да го "пере". Така коментира депутатът от ДПС Хамид Хамид изнесените данни от ревизия на НАП за доходите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Според Хамид днешната медийна активност на ПР-ката на НАП от Бургас е "злополучен опит за кризисен ПР".

"Точният с парите" бил "чист". Евентуално до края на 2023 г. А в следващите почти три години до днес? А проверките по подадените сигнали за огромните богатства?", коментира депутатът от ДПС.

"Страховете на Демерджиев го карат да извършва панически действия и в тях той вече въвлече министерството си, а сега и НАП. Което няма как да му помогне, защото истината винаги излиза наяве", заявява още Хамид Хамид.

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По-рано днес директорът на дирекция „Комуникации“ в Националната агенция за приходите (НАП) Анна Митова каза пред журналисти в Бургас, че приключилата ревизия на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е с нулев ревизионен акт, като не са установени нарушения на законодателството или допълнителни задължения. Ревизията е обхванала периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2023 г. Проверката е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийска градска прокуратура.