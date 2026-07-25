Сатана, лъжец... Бащата на Сияна и адвокат си размениха грозни реплики в ефир

По-рано тази седмица Николай Попов, баща на загиналата Сияна, пусна в социалните мрежи снимката на мъж с обвинението, че го следи от месеци. И разкри, че този мъж е боксьор и работи на трудов договор в кантората на адвокат Николай Димитров.

Историята намери своето продължение в ефира на Нова нюз.

Попов гостува по темата за пътните инциденти и къде държавата може да наложи контрол. Според него в България има пътна мафия, а по темата намеси и адвокатската кантора.

"Тя си разпределя милиони от катастрофи, една от тези кантори е участвала в следенето ми. Те могат да нагласят всяко дело, което си искат. Аз повдигнах тази тема с един сигнал, който е лежал шест месеца, преди новата власт да го раздвижи. Тези хора вече не могат да вършат това, което са вършили до сега. Предстои да излезе нова експертиза по делото за дъщеря ми Сияна. Тя ще докаже, че Карапетков е за затвора", разказа Попов.

Той допълни, че от декември насам го заплашват, имало и предложения да си затвори устата.

Последното послание, което получих, че ще бъда приключен. Давайте приключвате ме. Обръщам се към новия шеф на ДАНС, тази мафия е пуснала пипала и в неговата агенция. Доказано е, че съм следен, и категорично има участник, който е на трудов договор към кантората на адвокат Николай Димитров. Въпросното лице е боксьор, не знам какво работи там", разкри още Николай Попов.

В същото време в студиото на предаването влезе самият Димитров.

"От няколко дни сме сме обект на заплахи от страна на Попов. С тези заплахи той отправя обвинения, че мой технически сътрудник го следи срещу 2000 евро на ден. Това е част от падението на Попов, защото той няма вече рейтинг. Той си мисли измислени заплахи. Аз съм адвокат, работя правна работа. Относно експертизата на Местан, искам да кажа едно: Николай Попов, за да бъде актуален в обществото използва делото на дъщеря си, бави делото, обвинява вещите лица. Това прави и с делото на Местан. Николай Попов умишлено използва смъртта на дъщеря си. Той го е пуснал детето с 30-годишен автомобил. Когато стане катастрофа, Попов отива при пострадалите и им предлага отразяване. Той иска да влезе в застрахователния бизнес. На лъжата краката са къси. Това е сатана, лъжец", каза адв. Димитров.

"Вие сте мръсник. Недейте да лъжете. Детето ми е убито от мафията, а колата беше чисто нова", контрира Попов и напусна студиото.

"Цяла България видя за какво става на въпрос. Психически неуравновесени, абсолютни лъжци. Той тиражира лъжи, и чрез други лица. Близките на Мартин се обърнаха към мен с твърдения, че са били пресрещнати от екип на Димитров и са подписали документи, че ще им бъдат взети пари. Семейството са мои приятели. Аз предложих те да бъдат защитавани от мой адвокат", каза още бащата на Сияна и зададе въпрос на адвоката дали ходи по болниците.

Димитров пък свърза неговия адвокат в секс афери с върховни съдии.

Водещият Любомир Огнянов помоли адвокат Димитров да напусне студиото, тъй като е прехвърлил границите на нормалното в вулгарния си език.