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Два автобуса се удариха в пустинен район, 35 души загинаха

Трагедията е станала в централноизточна Сирия

25.07.2026 | 18:00 ч. 1
Снимка: Ал Джазира

Снимка: Ал Джазира

35 души загинаха при тежка катастрофа между два пътнически автобуса в пустинен район на централноизточна Сирия, съобщи агенция SANA.

Други 30 души са били ранени при "сблъсъка между два пътнически автобуса по пътя Дамаск – Дейр ез Зор.

Министерството на вътрешните работи уточни, че катастрофата е станала между „автобус, превозващ служители на силите за вътрешна сигурност, и цивилен автобус“, без да посочи колко от жертвите са сред служителите на ведомството.

Държавните медии разпространиха кадри от мястото на инцидента, на които се вижда горящ автобус и отломки, разпръснати по пътното платно.

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