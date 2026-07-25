Два автобуса се удариха в пустинен район, 35 души загинаха

35 души загинаха при тежка катастрофа между два пътнически автобуса в пустинен район на централноизточна Сирия, съобщи агенция SANA.
Други 30 души са били ранени при "сблъсъка между два пътнически автобуса по пътя Дамаск – Дейр ез Зор.
Министерството на вътрешните работи уточни, че катастрофата е станала между „автобус, превозващ служители на силите за вътрешна сигурност, и цивилен автобус“, без да посочи колко от жертвите са сред служителите на ведомството.
Държавните медии разпространиха кадри от мястото на инцидента, на които се вижда горящ автобус и отломки, разпръснати по пътното платно.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.