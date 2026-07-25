Италия поиска отстранения в Украйна Федеров за съветник

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето съобщи, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост като съветник в Италия, предаде агенция Reuters.

"Обадих му се ден след неговото уволнение и му казах: 'Кога искаш да дойдеш в Рим и да работиш с мен като съветник?", заяви Крозето в интервю за италианския ежедневник „Република“.

Запитан за отговора на Федоров, Крозето споделя, че бившият украински министър е бил трогнат и е приел предложението като "демонстрация на уважение и приятелство".

Крозето даде висока оценка за работата на Федоров, определяйки го като ключов двигател на военните иновации в Украйна:

"Той е един от онези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. Федоров помогна на Украйна първо да се противопостави на руската инвазия, а след това да си възвърне инициативата, като промени практиките на бойното поле чрез нови технологии."

35-годишният бивш украински министър е смятан от привържениците си за технологично ориентиран реформатор, допринесъл изключително много за развитието на украинските способности в областта на дроновете и реформите в отбраната.

Освобождаването му от поста министър на отбраната по-рано този месец предизвика редки за военно време протести в Украйна.

Въпреки че президентът Володимир Зеленски му предложи други държавни постове, Федоров заяви категорично, че няма да приеме нищо друго, освен досегашната си позиция.