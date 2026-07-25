Дипломатът Ангел Орбецов: Нотата от Иран не е заплаха, но е сериозно предупреждение

Парламентът разреши на американски самолети-цистерни да се разположат на авиобазата "Безмер", както и да разположи 250 военни. Това решение бе последвано от нота от Иран, а управляващите вкупом обясниха, че рискът за България е нищожен.

Нотата от Иран е сериозно предупреждение за България, смята обаче дипломатът и иранист Ангел Орбецов.

"Това не е заплаха, защото там не се отправят заплахи към България, но се говори за това, че Иран ще предприеме всички необходими стъпки за защита на своята национална сигурност и своя суверенитет и териториална цялост", подчерта дипломатът в предаването "Големите последици" на Bulgaria ON AIR.

По думите му това, което се случва в Иран, е нова мини война.

"Имахме един меморандум, сключен на 13 юни. Той започна да се нарушава, но сега нарушението е толкова системно през последните 10-ина дни, че спокойно може да се говори за една нова мини война, имайки предвид и това, че в предишните военни действия участва и Израел", обясни иранистът.

Според него Тръмп се е еманципирал от Израел и го е изключил от всякакви преговори с Иран.

"Дори обвини Нетаняху, че той е пречка за постигането на примирие с Иран. И сега военните действия се водят между САЩ и Иран", коментира още Орбецов.

Той бе категоричен, че кризата в Иран се е задълбочила и на страната ще ѝ бъде изключително трудно да възстанови своята икономика след евентуално прекратяване на военните действия.