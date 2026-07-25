Северна Корея доставя на Русия балистични ракети, способни да ударят Киев

Русия е получила приблизително две дузини севернокорейски балистични ракети, включително моделите KN-23 и KN-24, които са пристигнали в Ростовска и Воронежска област.

Според Генадий Хазан, президент на AOPA Украйна, тези оръжия имат обхват от 400 километра и могат да достигнат Киев. Те носят стандартни бойни глави между 500 и 1000 килограма или модифицирани версии като Hwasongpho-11-Da-4 с бойна глава от 4500 килограма, съобщават от УНИАН.

Москва се опитва да поддържа атаки с висока интензивност, като същевременно използва ограничените си средства за противовъздушна отбрана, които в момента са около няколко дузини ракети-прехващачи на стартови позиции.

Зависимостта от чуждестранни доставки на оръжие подчертава неспособността на Русия да произведе достатъчно собствени ракети, за да поддържа въздушните си бомбардировки.

Хазан отбеляза, че макар Русия да е насочена към градове като Харков, Днепър, Запорожие и Киев, основната цел на тези удари е да причинят разрушения и да окажат психологически натиск върху цивилното население.

"Тези ракети са доставени в Ростов, те вече са там към днешна дата. Разбираемо е, че има рискове. Те се различават: има такива за 400 км, има такива за различен обхват, но се различават по мощността на бойната глава. Трябва да разберем, че може да има модификации с подсилена бойна глава", каза Хазан.

Той обясни, че балистичните ракети следват специфична физическа траектория, за да доставят полезни товари, добавяйки, че различните видове покриват различни разстояния.

"За наше дълбоко съжаление, тези ракети достигат Киев, въпреки че ще има и такива за 400 км, тоест за по-къси разстояния", отбеляза Хазан.

Северна Корея за първи път публично показа KN-23 през 2018 г., правейки сравнения с руската система "Искандер-М", докато KN-24 беше представена година по-късно, през 2019 г., като система, подобна на американската ATACMS.

Въпреки че разчитат на производствени методи, разработени преди 50 години, по-малко енергийно ефективно гориво и двигатели, с 50 процента по-големи от руските си аналози, за да постигнат подобен обхват, тези оръжия представляват сериозна опасност за населените места.

Преди това беше съобщено, че Северна Корея тайно е доставила на Русия между 8 милиона и 11 милиона артилерийски снаряда за период от две години и половина, за да подкрепи пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.

Чрез тайна морска верига за доставки, четири руски товарни кораба са извършили най-малко 112 пътувания между Северна Корея и руския Далечен изток, за да заобиколят международните санкции.

Тези доставки са осигурявали на Москва до 350 000 снаряда на месец - което представлява до половината от артилерийския огън на Русия в някои бойни зони - преди морските доставки да се забавят значително в началото на 2026 г. поради нарастващото руско вътрешно производство и изчерпаните севернокорейски запаси.