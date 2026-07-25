Пулев за властова врътка: Бившите дали 180 млн. лв. на ВМЗ-Сопот и после си ги взели

Рафинерията на "Лукойл" в България не преработва руски петрол, а държавата вече е подала необходимите документи за удължаване на дерогациите след решението на САЩ да продължат с още един месец отлагането на санкциите, свързани с активите на компанията. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев пред БНТ.

По думите му българското правителство, чрез института на особения търговски управител, е спазвало изискванията на дерогацията. Пулев посочи, че след законодателни промени министърът на икономиката вече има достъп до информация за дейността на рафинерията и е извършил проверка на портфолиото на доставчиците.

"Всяка една от фирмите отговаря на изискванията на санкционирани партньори, така че ние не сме били в нарушение в нито един момент", заяви Пулев.

Той допълни, че предстои анализ на резултатите от работата на предишния особен управител, като е насрочен и международен одит.

По темата за бъдещия статут на обектите на "Лукойл" Пулев посочи, че от ПБ вече са внесли промени в Закона за нефтените продукти, с които се предлага те да бъдат определени като обекти с национално стратегическо значение.

Според министъра спирането на работата на рафинерията или промяна в собствеността ѝ би създало рискове за контрола върху дружествата и за спазването на санкционните режими.

Договорът с "Райнметал"

По повод договора с германския оръжеен концерн "Райнметал" Пулев заяви, че държавата започва нова дискусия и "от празен лист", тъй като според него не са налице договорености, които да защитават българския интерес.

Той посочи, че 130 млн. евро са били преведени на ВМЗ – Сопот, но са установени структурни дефицити, включително липса на финансова обосновка за параметрите на инвестицията. По думите му първоначално обсъжданото задължение от 400 млн. евро е нараснало до близо 700 млн. евро, което означава около 1,5 млрд. лв. ангажимент за държавата.

Пулев заяви още, че в бюджета са били заложени 180 млн. лв. обезпечения, които според него са останали „само на хартия“.

"Залагат се 180 млн. лева в бюджета, които след серия трансакции стигат до ВМЗ - Сопот под формата на увеличение на капитала. Преди да бъдат осчетоводени и вписани в Търговския регистър, те се връщат като дивидент към централния бюджет. Това е схема с две основни цели - да заблуди европейските ни партньори, че имаме първоначален капитал, и българските граждани, като масажираме едно дефицитно число със серия от счетоводни схватки", продължи икономическия министър.

Според министъра тези действия представляват счетоводни операции, целящи да създадат впечатление за наличие на необходимото финансиране пред европейските партньори и българските граждани. Той подчерта, че настоящото управление няма да използва подобни подходи.