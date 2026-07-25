Наказаха Никола Цолов с пет места след катастрофата в Унгария

Никола Цолов ще стартира с пет позиции назад в основното състезание от Формула 2 на пистата „Хунгароринг“, след като стюардите на Международната автомобилна федерация (ФИА) го санкционираха за инцидента със Себастиан Монтоя по време на спринтовата надпревара.

Цолов си осигури седмо място на стартовата решетка, но след наказанието ще потегли от 12-а позиция.

Санкцията е наложена след сблъсъка между българина и колумбийския пилот в заключителната част на спринта. При опит за изпреварване от вътрешната страна Цолов влезе в контакт с Монтоя, като и двамата отпаднаха от състезанието, след като автомобилите им получиха повреди.

След разглеждане на ситуацията стюардите прецениха, че вината за инцидента е на българския състезател, което доведе до наказание с пет места за неделната надпревара.

Санкцията усложнява задачата на Цолов, тъй като трасето „Хунгароринг“ е известно като едно от най-трудните за изпреварване във Формула 2. Това ще направи битката му за челните позиции значително по-сложна въпреки доброто темпо, което българинът демонстрира през уикенда.