Остава тежко състоянието на едното дете след инцидента с е-тротинетка

Състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка вчера, остава непроменено - в реанимация, с тежка черепно-мозъчна травма, съобщиха от Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов".

Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Детето е настанено в отделението "Детска травма" на "Пирогов“.

Инцидентът стана вчера в софийския квартал "Бояна".