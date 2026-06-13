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Остава тежко състоянието на едното дете след инцидента с е-тротинетка

То е в реанимация, с тежка черепно-мозъчна травма

13.06.2026 | 08:56 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка вчера, остава непроменено - в реанимация, с тежка черепно-мозъчна травма, съобщиха от Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов". 

Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Детето е настанено в отделението "Детска травма" на "Пирогов“. 

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Инцидентът стана вчера в софийския квартал "Бояна".

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