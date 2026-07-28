ЦИК под натиск: настояват за 100% машинно гласуване и промени преди следващия вот

Депутатите гледат на второ четене промените в Изборния кодекс.

Общественият съвет към ЦИК през май изпрати обръщение към депутатите да отменят ограниченията на избирателното право относно секции извън страната, но да не се заемат в момента с връщане на изцяло машинния вот. Подобни бързи действия биха били източник на възможни подводни камъни. Аз съм привърженик на 100% машинно гласуване, включително в малките секции, заяви за Bulgaria ON AIR Стефан Манов от Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според него превръщането на машините в принтери е довело до създаването на феномени, в които вотът на избирателите не е отразен в бюлетините.

Манов отбеляза, че на изборите при около 3000 машини се е появила такава къса бюлетина.

"В големите градове предпочитат машините, в по-малките гласуват с хартия. Едва ли е по воля. Чрез хартията контролират вота. Зад паравана не можете да си снимате вота. Този е начинът за отчитане на купения вот", подчерта Манов в "България сутрин".

Членът на Обществения съвет към ЦИК съобщи, че хартията за машините има производствен цикъл повече от 2-3 месеца.

"Към 28 юли вече е късно да купуваме нова хартия. В предлаганите промени се променя спецификацията на хартията. Печатницата на БНБ и фирмите си купуват хартията предварително", поясни Манов и определи като много лоша практика преди всеки вот да отваряме Изборния кодекс.

По думите му предишният състав на ЦИК дълго време не се е занимавал със сериозните проблеми между два избора.

"МС им отпусна 600 хил. евро. ЦИК си замина с 600 хил. евро бонус за невзети отпуски - 42 дни 2025 г. и 21 дни за първите 6 месеца на 2026 г. Вътрешните им правила са тайни, никъде не са качени. Изборен орган да взима по 10 заплати при пенсиониране... Председателят на ЦИК е с приравнена заплата на министър", възмущава се Манов.

Общественият съвет към ЦИК призовава социологическите агенции да не предоставят на медиите данните от екзитполовете преди 19:00 часа.

"Защо започват да текат от 9-10 часа сутринта? Това насочва избирателни потоци. Социолозите казват, че хората не отговарят честно, излизайки от избирателните секции. Сами казват, че техният инструмент не отчита правилно температурата. Да спрат да го правят", каза още Манов.