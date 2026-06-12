Дете е с тежка черепно-мозъчна травма след инцидента с тротинетка в столичния квартал „Бояна“

Едното от пострадалите в инцидент с тротинетка деца в столичния квартал "Бояна" е с тежка черепно-мозъчна травма, другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания, казаха за БТА от болница "Пирогов", където децата бяха транспортирани. На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания.

След преминаване през детска противошокова зала, едното дете е настанено в детска реанимация.

Пострадалите деца са момче на 12 години и момиче на 14 години.

Инцидентът е станал в района на ул. "Даскал Попандреев". На място веднага са изпратени две линейки след подаден сигнал в 13:51 часа.