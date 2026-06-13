БСК за цените: "Кошницата" няма да ги свали, санкциите са прекомерни

Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, а кабинета договори с веригите "Кошница с грижа". С мерките управляващите целят да ограничат необоснованото повишаване на цените и да засилят контрола върху нелоялните търговски практики.

Промените предвиждат въвеждането на законови дефиниции за "господстващо положение" и "прекомерно висока цена", както и механизъм за определяне на т.нар. "справедлива цена".

Бизнесът обаче не е толкова оптимистично настроен.

"Нашите опасения са, че едва ли това ще доведе до понижаване на цените. Търсеният ефект, който се очаква от всички, е задържане на ръста на цените. Търговските вериги, в партньорство с правителството, обявиха, че създават така наречената "кошница с грижа" и ще бъдат намалени с поне 15% цените на основни хранителни стоки в тази кошница, но това не е нещо, което е много по-различно от това, което правеха веригите и досега.

Ще изчакаме да видим финалните текстове. Нашето становище е, че някои от санкциите са прекомерни и особено притеснителен е режимът за обратно доказателствена тежест при нелоялната търговска практика. Надяваме се той да е отпаднал от финалните текстове на законопроекта", заяви пред Bulgaria ON AIR главният финансов директор и заместник-председател на БСК Станислав Попдончев.

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