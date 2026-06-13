IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 50

Издирват рекордьор в леката ни атлетика, от два дни е в неизвестност

Сестра му моли за помощ

13.06.2026 | 14:26 ч. Обновена: 13.06.2026 | 14:26 ч. 6
Издирват рекордьор в леката ни атлетика, от два дни е в неизвестност

Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов е в неизвестност от два дни - от четвъртък, съобщи сестра му Диана Тодорова с пост във Фейсбук, молейки всеки, който има някаква информация, да се отзове.

“Брат ми Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11 юни след служебно мероприятие в Парк-хотел Витоша.

Моля, ако някой го види или разполага с информация да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел.0879033553.

Издирва се и бял бус WV кавалере СВ 3654 КХ.

Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си”, написа жената във Фейсбук.

Наскоро Виденов беше назначен като координатор и връзка на комисиите в Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Той е изчезнал именно след последното редовно отчетно общо събрание на БФЛА, което се проведе в четвъртък.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Живко Виденов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem