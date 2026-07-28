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Бивш съпруг на Джей Ло каза, че бракът ѝ с Бен Афлек е бил рекламен трик

Нарече бившата си "фалшива"

28.07.2026 | 19:44 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Бивш съпруг на Дженифър Лопес твърди, че последният ѝ брак, този с Бен Афлек, е бил просто рекламен трик.

57-годишната актриса и 53-годишният актьор се събраха през пролетта на 2021 г. През лятото на 2022 г. те вдигнаха 2 сватби. Но през август 2024 г. Джей Ло подаде документи за развод и той беше финализиран в началото на 2025 г.

Сега първият съпруг на звездата, Ояни Ноа, сподели, че събирането на Лопес и Афлек било фалшиво.

"Този брак беше рекламен трик. Тя се нуждаеше от това хората пак да говорят за нея", каза той пред вестник "The Sun".

Ояни твърди още, че Дженифър винаги внимателно е подготвяла своя имидж и че е преувеличавала това, че идва от работническата класа. Според него, семейството ѝ е било сравнително заможно, докато тя е растяла.

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